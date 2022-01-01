В Киеве оперативники ДСР задержали гражданина РФ, который попал в санкционный список «уголовных авторитетов»

В Киеве задержали гражданина Российской Федерации из санкционного списка СНБО «уголовных авторитетов».

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

50-летний мужчина, который является гражданином РФ и имеет тесные связи с криминальными группировками, попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны. Как только полицейским стало известно о месте его нахождения, правоохранители спланировали и провели меры по задержанию.

Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения гражданином другой страны преступного воздействия сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.

Напомним, как российский «вор в законе» Виктор Панюшин, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности, чтобы возобновить в Украине статус беженца, предоставил миграционной службе для этого благодарности николаевских общественных организаций. Однако они оказались поддельными.