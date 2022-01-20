В Одессе задержали двух пограничников, которые представились полицейскими и похитили для вымогательства мужчину

В Одессе сотрудники СБУ и полиции задержали двух человек, причастных к похищению одессита и завладению его имуществом.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, незаконно лишили свободы 23-летнего парня, надев наручники и поместив его в автомобиль. После этого, подельники, угрожая пистолетом, избили потерпевшего и завладели его деньгами в сумме 40 тысяч гривен.

Позже задержанные проникли в квартиру похищенного мужчину, где завладели 34 тысячами гривен потерпевшего. Довести свой преступный план до конца нападающим не удалось, поскольку они были разоблачены правоохранителями.

При задержании указанных лиц были обнаружены удостоверения сотрудников Государственной пограничной службы Украины. В настоящее время информация о принадлежности нападающих к указанному ведомству проверяется.

В СБУ двух пограничников назвали организаторами банды, члены которой терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали с них деньги. В случае отказа платить «дань», злоумышленники давили на потерпевших и угрожали физической расправой.

Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра. При этом своим жертвам они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

Напомним, как в Харькове СБУ задержала членов банды рэкетиров, в которую входили представители «Нацкорпуса» и полицейские.