«Как студентки, так и молодые мамы»: В центре Николаева полиция со спецназом накрыли «салон эротического массажа»

В Николаеве следователи и оперативники миграционной полиции прекратили работу замаскированного под массажный салон борделя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские установили, что для работы заведения злоумышленники специально арендовали помещения с отдельными комнатами, в которых работали женщины под надзором администратора. Стоимость часа их услуг составляла от 700 до 3500 гривен.

С помощью визиток и рекламных объявлений об услугах массажного салона в сети интернет и с помощью собственного сайта находили клиентов.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли банковский терминал для расчетов, черновые записи, документы, в том числе с прайсом на услуги и записями о посетителях, а также печать заведения, камеры видеонаблюдения, с помощью которых, в том числе, наблюдали за клиентами, мобильные телефоны, сим-карты, планшет, подарочные сертификаты и график работы работниц заведения.

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по части 3 статьи 302 («Создание или содержание мест разврата и сводничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают других фигурантов преступного бизнеса. Следствие продолжается.

Отметим, что согласно сайту «салона эротического массажа», заведение на улице Никольская, 32, работало круглосуточно, а услуги предоставляли «как студентки, так и молодые мамы».

Также на сайте говорится о сохранении приватности клиентов, но судя по видео полиции, за зеркалом были размещены камеры для скрытой съемки происходящего в заведении.

Напомним, что в этом же районе 24 ноября полиция «накрыла» стриптиз-клуб на улице Артиллерийская. По версии следствия, в заведении занимались проституцией, в том числе для этого привлекали несовершеннолетних.