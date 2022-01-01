Подозреваемый в похищении запорожского мальчика признался в еще одном убийстве

Подозреваемые в похищении и убийстве ребенка в Запорожье также убили 48-летнюю женщину.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Напомним, ранее в Запорожье нашли тело мальчика, которого искали полгода – двое мужчин держали ребенка две недели в подвале, а затем убили. Впоследствии подозреваемых задержала полиция.

В ходе расследования один из подозреваемых признался в еще одном убийстве. По его показаниям, 24 сентября 2021 года на почве возникших неприязненных отношений они похитили жительницу Акимовского района и нанесли ей смертельные травмы. С целью сокрытия преступления одежду и личные вещи жертвы сожгли, а тело бросили в реку Тащенак.

Женщину полиция разыскивала как пропавшую без вести. Ее тело нашли в реке и отправили на экспертизу. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.