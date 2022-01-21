Руководство «Диамантбанка» подозревают в умышленном банкротстве финучреждения – убыток составляет ₴25 миллионов

Бывшему начальнику управления «Диамантбанка» сообщили о подозрении в растрате средств – более 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, должностными лицами ПАО «Диамантбанк» систематически заключались заведомо убыточные соглашения по приобретению или продаже иностранной валюты с другим финансовым учреждением. В результате банку нанесен ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем Фондом гарантирования вкладов физических лиц в учреждении введена временная администрация и начата процедура ликвидации.

Согласно проведенной экспертизе, подтверждено нанесение убытков банку, находящемуся в государственном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на общую сумму свыше 25 миллионов гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Также идет комплекс следователей и других процессуальных действий, устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности.

Правонарушения разоблачены прокурорами Подольской окружной прокуратуры при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма ДЗНГ СБУ.

Напомним, что НБУ признал неплатежеспособным «Диамантбанка» в апреле 2017 года. Владельцами учреждения были Игорь Керезь (44,49%), Давид Жвания (23,81%), Андрей Щукин (12,28%), Вячеслав Циганенко (12,27%), Николай Мартыненко (2,48%) и ряд граждан Кипра.

Напомним, как 22 февраля в аэропорту «Борисполь» принудительно посадили чартерный рейс, на котором в Вену пытался сбежать один из фигурантов дела «ПриватБанка» – бывший первый заместитель председателя правления банка Владимир Яценко. Кроме Яценко подозрения по почте обьявили бывшему главе правления «ПриватБанка» Александру Дубилету и бывшей руководительнице одного из подразделений ПАО КБ «ПриватБанк» (по информации СМИ, речь идет о Елене Бычихиной).

Суд арестовал подозреваемого Яценко с залогом в 52 миллиона 210 тысяч гривен. Позже эту сумму оплатили и экс-топ-менеджер банка вышел из СИЗО. 12 марта Апелляционная палата ВАКС арестовала многомиллионное имущество Яценко.

Еще напомним, что детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов. После «случайной» встречи Коломойского с генпрокурором Юрием Луценко ГПУ забрала из «ПриватБанка» компромат на олигарха.