Полиция установила организатора сети «массажных салонов», в числе которых и николаевский – всего таких заведений почти 30 по Украине

Следователи Национальной полиции Украины совместно с работниками миграционной полиции разоблачили и прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой организовали разветвленную сеть мест по предоставлению сексуальных услуг за денежное вознаграждение. В эту сеть входил и николаевский «массажный салон».

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

Как известно, в Николаеве прекратили работу замаскированного под массажный салон борделя. С помощью визиток и рекламных объявлений об услугах массажного салона в сети интернет и с помощью собственного сайта находили клиентов. Согласно сайту «салона эротического массажа», заведение на улице Никольская, 32, работало круглосуточно, а услуги предоставляли «как студентки, так и молодые мамы». Также на сайте говорится о сохранении приватности клиентов, но судя по видео полиции, за зеркалом были размещены камеры для скрытой съемки происходящего в заведении.

Организатором сети оказался 40-летний житель Днепра. К сутенерской деятельности привлек еще 13 подельников. Злоумышленники обустроили 28 мест разврата на территории столицы и в 15 областях государства.

Полицейские установили более 80 женщин, работавших на участников организованной преступной группы и оказывавших сексуальные услуги, стоимость которых составляла от 800 до 5 000 гривен.

Незаконно полученные средства организатор распределял между всеми членами группы и реализовывал через подставные предприятия с последующим приобретением разной недвижимости и открытием банковских счетов.

18 января правоохранители провели более 40 санкционированных обысков на территории 15 областей государства и в столице. По местам проживания фигурантов и помещениях, где предоставлялись сексуальные услуги, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие деятельность организованной преступной группы. Среди изъятого – около полумиллиона гривен, которые участники получили за предоставление сексуальных услуг, виртуальное АТС, которое использовалось для сокрытия реальных телефонных номеров участников преступной группы. Кроме того, во всех местах разврата найдены скрытые видеокамеры, запись с которых передавалась на сервер организатора преступной деятельности. Полицейские изъяли видеотехнику и сервер с сохраненными видеофайлами.

Во время проведения обысков в квартире организатора преступной группы, сообщница пыталась вынести его личный ноутбук, более 300 тысяч гривен, «черновые» записи и документы.

Отметим, что николаевский «массажный салон», деятельность которого прекратили накануне, также входил в эту сеть. Одноименные «салоны», как можно предположить из сообщений региональных управлений полиции, расположены в Полтаве, Днепре, Харькове, Херсоне, Краматорске. Сайты этих «заведений» также имеют одинаковый дизайн и наполнение (включая ассортимент услуг), с разницей только в адресах и номерах телефонов, и фотографиях интерьеров.

Также стоит добавить, что «массажный салон» на улице Никольской в Николаеве закрывали еще в марте 2021 года. Как следует из опубликованных тогда полицией фотографий, интерьер в помещениях одинаковый как в прошлогоднем сообщении, так и в нынешнем. Однако неизвестно, это был то же заведений, или после закрытия по этому адресу начал свою деятельность другой «салон».