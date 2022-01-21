Хотел чтобы перевели на «дистанционку»: СБУ задержала студента, который «заминировал» учебное заведение в Кривом Роге с помощью спецслужб РФ

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб отправил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Известно, что анонимное письмо о минировании было отправлено 20 января на электронную почту «горячей линии СБУ» и самого колледжа. Автор сообщения представился «российским террористом» и потребовал 250 тысяч гривен выкупа, «чтобы теракта не произошло».

Никаких взрывных предметов и веществ в помещении учебного учреждения обнаружено не было. Также удалось оперативно установить личность псевдоминера и задержать его.

Псевдоминером оказался студент другого колледжа, который заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграмм-чатов, управляемого спецслужбами РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

Пока такие чаты, предоставляющие «услуги» по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Отметим, уже несколько дней подряд поступают сообщения о «заминировании» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о заминировании гимназии №31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии №31, и если ему не выплатят три миллиона рублей , то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения – сообщение о заминировании оказалось ложным. Следующие дни также поступали не подтверждаемые подобные сообщения.

В Николаеве ряд школ решили с 18 января перейти на дистанционную форму обучения в связи с участившимися сообщениями о заминировании заведений.

Уже дважды прошли Николаевскую мэрию – 18 и 21 января.