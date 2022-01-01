Фермер, адвокат и стоматолог: Стало известно, кому принадлежат автомобили, которые сожгли в центре Николаева

В Николаеве полиция расследует обстоятельства поджога автомобилей во дворе по улице Декабристов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 03:25 в отделение полиции №1 Николаевского районного управления поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе многоэтажек по улице Декабристов горят четыре автомобиля.

Пожар был ликвидирован сотрудниками ГСЧС. Осмотрев место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы полиции изъяли фрагменты горения транспортных средств: двух Volkswagen и двух Toyota, которые с целью установления причины возгорания будут направлены на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 2 статьи 194 УКУ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», наказываемое лишением свободы сроком до десяти лет.

Полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства поджога и причастных к преступлению лиц.

«Правоохранители устанавливают свидетелей преступления и обращаются с просьбой к гражданам – полезную для следствия информацию сообщать в отделение полиции №1 по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102», – говорится в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», владельцами сгоревших автомобилей Toyota Avalon и Volkswagen Touareg является семья местного бизнесмена В. Ранее мужчина был директором и совладельцем юридической компании, и директором строительной компании. Обе на данный момент находятся в статусе прекращения. Сейчас он является ФЛП и занимается оптовой торговлей зерна, семян и кормов. Его супруга оказывает стоматологические услуги. По состоянию на 14:00 мужчина отказался от обращения в полицию с заявлением о поджоге.

Пострадал также автомобиль николаевского адвоката С. Toyota Camry, и Volkswagen Touran местного жителя Г. В комментарии «Преступности.НЕТ» он отказался комментировать данную ситуацию.

Стоит отметить, что за последний год в Николаеве произошло несколько поджогов автомобилей.

Так, 29 декабря 2021 года ночью подожгли внедорожник замначальника локомотивного депо «Николаев».

20 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что во дворе домов по улице Чкалова горит автомобиль Audi. Поджигателя сотрудники полиции со спецназом оперативно задержали на улице Адмиральской. Следователи полиции сообщили о подозрении задержанному жителю Черкасс за поджог Audi в Николаеве - злоумышленник совершил преступление под заказ людей, которые позиционируют себя приближенными к «смотрящему» по региону. Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», заказчики являются приближенными к «положенцу» Игорю Науменко, известному как «Наум», который отбывает наказание в Вознесенской исправительной колонии за вымогательство. Автомобиль Audi, поджог которого заказали люди из окружения «Наума», принадлежит семье николаевского бизнесмена.

А в сентябре в Николаеве сгорел BMW Х5. Спустя несколько дней сгорел автомобиль Audi ТТ. В июле сгорел автомобиль автомобиль Mazda-6, принадлежащий теперь уже экс-начальнику Очаковского отделения УСБУ в Николаевской области Дмитрию Яремчуку.

В мае в микрорайоне Соляные неизвестный поджег автомобиль высокопоставленному офицеру полиции.

А в январе глава облорганизации партии «Наш Край» Юрий Кормышкин заявил, что был сожжен автомобиль директора КНП «Николаевский центр лечения инфекционных болезней» Светланы Федоровой, хотя в ее декларации не было указано ни одно транспортное средство. Однако в полиции сообщили, что автомобиль на Федорову не зарегистрирован. Оказалось, что речь идет о Chevrolet Epica, который зарегистрирован на Николая Исайкина, мужа Светланы Федоровой.