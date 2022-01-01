Экс-депутата Хмельницкого облсовета приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации имущества за взятку в $50 тысяч

Высший антикоррупционный суд 21 января приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Хмельницкого областного совета за мошенничество и подстрекательство к предоставлению 50 тысяч долларов США взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что бывший депутат Хмельницкого областного совета хотел путем обмана завладеть деньгами исполняющего обязанности директора коммунального предприятия «Каменец-Подольской специализированной школы-интерната I-III ступеней «Славутинка» Хмельницкого облсовета.

Так, за 50 тысяч долларов США, которые якобы должны быть переданы депутатам, бывший чиновник обещал посодействовать в решении вопроса о назначении на должность директора коммунального предприятия, а также невыполнение проверки вышеупомянутого предприятия.

Суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15, части 4 статьи 190 и части 2 статьи 15, части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

По приговору суда ему назначено наказание в виде семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года и с конфискацией имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, что речь идет о Николае Харкавом. Его задержали после передачи денег в 2017 году.

Напомним, как бывшего зампрокурора Кировоградщины приговорили к шести годам тюрьмы за подкуп коллеги.