Одесский водитель отделался условным сроком за нанесение травм патрульным

Киевский районный суд Одессы признал виновным местного жителя Константина Воронецкого, который в конце прошлого года напал на патрульных полицейских, причинив им телесные повреждения.

Об этом сообщает «Думская».

Судья Вадим Иванчук приговорил мужчину к двум годам лишения свободы, заменив наказание годичным испытательным сроком. Обвиняемый в суде свою вину полностью признал, «искренне раскаялся и попросил строго его не наказывать».

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря на Люстдорфской дороге. Полицейские остановили автомобиль «Toyota», который ехал с выключенными фарами.

Водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, отказывался подчиняться законным требованиям полицейских и, зажав руку старшего сержанта боковым стеклом, протащил его полквартала. При этом он наехал на второго патрульного – старшего лейтенанта полиции. Обоих правоохранителей госпитализировали в областную больницу с травмами. Злоумышленник с места происшествия уехал.

Его данные передали всем экипажам патрульной полиции. Пытаясь скрыться от них, водитель нарушал правила дорожного движения и в конце концов не справился с управлением и совершил ДТП на Объездной дороге. После аварии мужчина пытался сбежать пешком, но его догнали.