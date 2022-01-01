На Донбассе задержали авто с почти двумя миллионами рублей и номерные знаки, выданные сепаратистами

В Луганской области на пункте пропуска Милово в четверг, 20 января, пограничники обнаружили в автомобиле тайник с более чем 1,8 миллионов рублей РФ и 2 900 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время пограничного контроля житель временно неподконтрольной территории Донецкой области вел себя нервно, на что отреагировали пограничники Луганского отряда.

Во время углубленного осмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой пограничники обнаружили более чем 1,8 миллионов рублей РФ и 2 900 долларов США.

Также в тайнике найдены номерные знаки, выданные сепаратистскими «властями». Мужчина пояснил, что ему пообещали 2% от суммы, которую он перевезет.

Сотрудники таможни составили протокол, незадекларированные деньги конфисковали. Номерные знаки были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, как на границе с РФ задержали Daewoo с 7,5 миллионов рублей – также в автомобиле обнаружили номера и техпаспорт, выданные в «ДНР».