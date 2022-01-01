В Киеве 18-летнюю уроженку Николаевщины задержали за наркоторговлю – у нее изъяли вещества на четверть миллиона гривен

В Киеве разоблачили 18-летнюю наркодилера из Николаева и ликвидировали склад с «товаром» более чем на 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что 18-летняя уроженка Николаевской области организовала деятельность интернет магазина в мессенджере Telegram, через который осуществляла сбыт наркотиков по всем регионам Украины. Сбыт наркотических средств производился доставкой службами такси, с использованием почтовых отправлений и через «закладки». Расчет за «товар» производился исключительно через электронные кошельки.

Девушка была задержана на «горячем» со 100 пакетами наркотиков, которые она собиралась отправить «заказчикам».

В общей сложности у нее изъяли 15 таблеток экстази, 220 граммов солей альфа-пвп, 230 граммов мефедронв, 10 марок ЛСД, 500 граммов шишек марихуаны, а также по месту жительства – электронные весы и зип-пакеты. Общий вес изъятых наркотических средств составляет около одного килограмма, а стоимость – более 250 тысяч гривен.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось следователями Соломенского УП ГУ НП в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников Управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве.

Напомним, как в Николаеве нацгвардейцы обнаружили подозрительного парня – при осмотре у несовершеннолетнего нашли 15 свертков с наркотиками.