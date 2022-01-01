Глава КСУ Тупицкий требовал сменить судью в своем деле – он заявил, что её муж является «экстрасенсом и сотрудничает с СБУ»

Подольский суд Киева 21 января отказал в отводе судьи Людмилы Казмиренко, которого потребовал обвиняемый глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В заявлении говорилось, что органы ГБР и СБУ якобы давят на судью для принятия нужных решений по этому делу, которое является политическим.

«Судья Казмиренко имеет небольшой опыт на этой должности. Указанное обстоятельство правоохранители используют для вмешательства в личную жизнь судьи… Из неофициальных источников мне стало известно о фактах оказания противоправного давления на судью Казмиренко в связи с рассмотрением обвинительного акта в отношении меня. Давление проявилось в форме поджога жилья, в котором она проживает вместе с семьей. Кроме того, мне известно об угрозах, высказанных через соцсети в адрес судьи Казмиренко, которые также обусловлены рассмотрением ей этого дела. По данным фактам судья Казмиренко обращалась с заявлением к генеральному прокурору, и пока результаты рассмотрения мне неизвестны».

«Кроме того, мне стало известно об обстоятельствах, также нуждающихся в проверке, в частности, о том, что муж Казмиренко является экстрасенсом, сотрудничает со Службой безопасности Украины, сотрудники которой влияют на него с целью склонить Казмиренко к принятию неправосудных решений. Некоторые из них она уже приняла во время подготовительного судебного заседания», - написал Тупицкий в заявлении об отводе.

В итоге судье Казмиренко не объявили отвод, и она продолжит рассматривать дело. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Юрия Татькова для дачи заведомо ложных показаний в уголовном производстве по завладению имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод». Кроме того, в 2018-2019 годах Тупицкий якобы сам неоднократно давал следователю ГПУ заведомо ложные показания, совмещенные с искусственным созданием доказательств. За введение следователя в заблуждение Тупицкому грозит до 5 лет лишения свободы.