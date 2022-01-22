На Черниговщине подожгли церковь

В городе Сновск ночью 22 января горела церковь. По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области.

в 03:34 в Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение

О пожаре Свято-Николаевской церкви Черниговской епархии Украинской православной церкви спасателям сообщили в 03:34.

Во время прибытия спасателей в здание церкви происходило горение и плотное задымление. Пожарные в аппаратах защиты органов дыхания и зрения в 03:58 локализовали и в 04:23 окончательно ликвидировали пожар.

Огнем уничтожено имущество на площади 16 квадратных метров, повреждены пол и стены на общей площади 20 метров квадратных.

Напомним, как на Закарпатье сгорела деревянная церковь, настоятель говорит о поджоге.