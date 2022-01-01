В винницком ресторане мужчина открыл стрельбу – для задержания нападающего, который забаррикадировался в туалете, полиция ввела спецоперацию

В Виннице ночью в субботу, 22 января, в местном ресторане между двумя компаниями произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Винницкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3:30. Во время отдыха в ночном развлекательном заведении между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников произвел несколько выстрелов в сторону соперников. В результате стрельбы травмированы два человека.

Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена полицейская операция «Гром» и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы КОРДа. У одного из них изъяли огнестрельное оружие.

В настоящее время злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления устанавливают оперативники и следователи.

Следствием начато уголовное производство по части 4 статьи 296 УК ( Хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, как в Запорожье во время драки в ресторане произошла поножовщина, в результате чего погиб 22-летний парень.