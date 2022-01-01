В МВД Сербии заявили о подготовке убийства президента страны

Министерство внутренних дел Сербии заявило, о подготовке покушения на главу государства Александара Вучича.
Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на заявление ведомства.
– Группа, состоящая из граждан разных стран, стремится убить президента Республики Сербии Александра Вучича, - отметил глава МВД Александар Вулин.
Правоохранители получили информацию о планах банды от одной из стран ЕС 14 января через Европол.
Отмечается, что за подготовкой убийства главы государства стоит гражданин Черногории Радое Звицер. Он является одним из лидеров клана Кавач, занимающийся контрабандой и торговлей наркотиками.
Клан Кавач связывают с рядом заказных убийств, совершенных в Сербии и других странах. Полиция выдала ордер на арест Звицера.
– Организовал ли Радое Звицер эту преступную организацию, чтобы убить президента Вучича по своему усмотрению, получил ли он приказ от своего политического руководителя, еще предстоит установить следствие, — отметил Вулин.
Напомним, как 22 сентября 2021 года в Киевской области неизвестные расстреляли из автоматического оружия автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате обстрела пострадал его водитель. После покушения на помощника Зеленского полиция провела массовые обыски по всей Украине, в том числе и в Николаеве. Следствие рассматривает более 10 версий причин покушения на первого помощника Зеленского.