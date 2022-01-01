В МВД Сербии заявили о подготовке убийства президента страны

Министерство внутренних дел Сербии заявило, о подготовке покушения на главу государства Александара Вучича.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на заявление ведомства.

– Группа, состоящая из граждан разных стран, стремится убить президента Республики Сербии Александра Вучича, - отметил глава МВД Александар Вулин.

Правоохранители получили информацию о планах банды от одной из стран ЕС 14 января через Европол.

Отмечается, что за подготовкой убийства главы государства стоит гражданин Черногории Радое Звицер. Он является одним из лидеров клана Кавач, занимающийся контрабандой и торговлей наркотиками.

Клан Кавач связывают с рядом заказных убийств, совершенных в Сербии и других странах. Полиция выдала ордер на арест Звицера.