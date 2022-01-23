В Днепре недавно вышедший из тюрьмы уголовник на улице кирпичом забил прохожую до смерти

В Днепре мужчина ударил шлакоблоком по затылку прохожую и скрылся с места преступления. От полученной травмы женщина скончалась. Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Преступление произошло 19 января возле одного из домов по улице Надежды Алексеенко в Чечелевском районе Днепра.

Сотрудники криминальной полиции отработали все возможные версии событий того дня, в том числе камеры наблюдения по возможному движению потерпевшей и разыскали преступника. Им оказался 38-летний местный житель, вышедший в январе этого года из мест лишения свободы.

Во время осмотра места происшествия изъяли вещественное доказательство - шлакоблок со следами крови. Кроме этого, во время личного досмотра задержанного полицейские изъяли одежду, в которой преступник совершил преступление.

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Полицейские также устанавливают личность умершей женщины.

Напомним, как в апреле 2021 года в Вознесенске возле магазина мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, цеплялся к посетителям и в ходе конфликта нанес один удар ножом в грудь несовершеннолетнему парню, свидетелями чего стали местные жители. Парень скончался на месте.

Несколько позже выяснилось, что злоумышленник только за две недели до преступления освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство, а отбывая наказание, еще и был осужден за нанесение в колонии тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

В ноябре суд дал пожизненное лишение свободы этому рецидивисту.