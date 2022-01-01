В Николаеве полицейским пришлось утихомиривать агрессивного покупателя, который пришел в «Эпицентр» с шиншиллой

Вечером в субботу, 22 января, в супермаркете «Эпицентр» на Херсонском шоссе в Николаеве, полиция задержала агрессивного покупателя.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

В полицию позвонили сотрудники службы охраны «Эпицентра» и рассказали, что один из покупателей в супермаркете ведет себя дерзко и агрессивно в отношении других покупателей и сотрудников охраны, заявляет, что у него при себе есть оружие.

На место происшествия прибыл экипаж полиции охраны. Полицейские подошли к мужчине невысокого роста, на которого сотрудники службы охраны указали как на дебошира.

«В отношении правоохранителей неизвестный также вел себя дерзко, подтвердил, что у него есть оружие и документы, однако предъявлять ни то, ни другое он не собирается. Любопытно, что кроме оружия, которое никто так и не увидел, у мужчины с собой была клетка с пушистым зверьком — шиншиллой», - говорится в сообщении.

В итоге полицейские усадили мужчину вместе с клеткой в автомобиль и увезли.

Однако, как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, в Ингульский отдел полиции вчера вечером мужчина не был доставлен.

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве полиция задержала мужчину, который устроил драку с нацгвардейцем. Также Нацгвардия опубликовала видео, как её бойцы пытались утихомирить выпившего николаевца. Тот ударил одного из нацгвардейцев, и его повалили на землю.