В Черновицкой области один пограничник найден застреленным, а другой с огнестрельным ранением госпитализирован

В пятницу, 21 января, в Черновицкой области вблизи украино-румынской границы обнаружили тело 19-летнего военнослужащего.

Об этом со ссылкой на представителя Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко сообщает местное издание molbuk.ua.

По предварительным данным, военнослужащего обнаружили с огнестрельным ранением, которое несовместимо с жизнью.

– На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, проинформированы представители правоохранительных органов. Также, на месте происшествия работала группа офицеров управления пограничного отряда, – сообщил Бровко.

По информации руководства пограничного подразделения, военнослужащий срочной службы характеризовался положительно.

– О деталях данного инцидента будет сообщено позже, после выяснения всех обстоятельств данного происшествия, исключительно с разрешения следственных органов, – сообщил С. Бровко.

А уже в воскресенье, 23 января, стало известно, что другой военнослужащий Государственной пограничной службы ночью получил огнестрельное ранение в грудь. Его госпитализировали и он находится в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, что стало причиной ранения. Как отметил Сергей Бровко, после того, как пограничник получил огнестрельное ранение, он сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи.

– Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован, – сказал спикер пограничного отряда.

Как отметил Бровко, пострадавший находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.

– Об этом инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов. По этому факту проводится служебное расследование. Из Киева немедленно прибыли врачи из медицинского центра ведомства, – добавил спикер пограничного отряда.

Напомним, как в июле 2021 года лейтенант и подполковник СБУ напали на пограничный наряд возле села в Сумской области. Они разоружили двоих пограничников и нанесли им легкие травмы. Часть оружия нападавшие бросили на месте, а часть потом подкинули в местный отдел Госпогранслужбы. Сообщалось, что сотрудники СБУ были пьяны во время нападения.

В итоге лейтенант СБУ получил условный срок, так как пошел на следку со следствием. Расследование в отношении второго фигуранта дела, подполковника завершили и уже должны были отправить в суд материалы.