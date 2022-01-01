Устроил дебош на АЗС из-за 60 гривен и пытался скрыться: В Кривом Роге патрульные с погоней задержали пьяного водителя Lexus

В Кривом Роге мужчина с признаками алкогольного опьянения сначала отказывался расплатиться за товар на АЗС, а потом бросил в машину патрульных сладости, сел в авто и, пытаясь скрыться, протаранил колонку.

Об инциденте рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Он опубликовал пост, опровергая информацию о том, что нарушитель оказался товарищем патрульных полицейских.

«Фактчеккинг в нашем ФБ-сообществе и ТГ-каналах давно уже стал делом излишним и ненужным. Гораздо легче постить всяческую дичь и набрасывать на вентилятор без каких-либо фактов. Набрасывали, нахватали лайков и репостов от таких же любителей дешевого хайпа и все. А дальше это уже будет вопросом тех, на кого набросали. Вот буквально вчера на разных пабликах начало появляться видео, где полицейские будто бы отпустили нарушителя, потому что там был либо друг, либо коррупционная составляющая (здесь мнения экспертов разделились)», - пишет Белошицкий.

Далее он рассказывает, что же произошло. Экипаж патрульной полиции Кривого Рога прибыл по вызову сотрудников АЗС. Работники заявили, что человек отказывается оплачивать товар. Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу, после чего товар был оплачен.

«Однако, во время разговора полицейские заметили, что человек находится с признаками опьянения, поэтому приняли решение посмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто управлял автомобилем во время заезда на заправку», - пишет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

В то время, как один сотрудник полиции вошел в помещение АЗС, другой остался в автомобиле — проверять данные с помощью служебного планшета.

«В это время гражданин открыл дверь патрульного авто и бросил туда какие-то сладости. Далее, быстро попрощавшись с сотрудником ГСО, сел в автомобиль Lexus и уехал. По дороге "водитель" сбил мусорный бак и огнетушитель. Однако уехать далеко не удалось. Уже через несколько минут экипажи патрульной полиции остановили и заблокировали его», - дополнил Белошицкий.

В подтверждение своих слов он опубликовалв видео с нагрудных камер полицейских. Работница заправки рассказала, что мужчина открыл пиво, разлили его в помещании заправки. Также бросался шоколадными батончиками.

- Я ему говорю, что надо оплатить товар, а он говорит: «У меня нет денег». Он бушует, говорит: «Вызывайте охрану».

Также из видео стало понятно, что мужчина должен был оплатить 60 гривен.

На месте задержания сотрудники полиции оформили протоколы по части 1 статьи 130 КУоАП («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции»), по статье 124 КУоАП («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»), а также по статье ст.122-4 КУоАП («Оставление места ДТП»).

Напомним, что ранее в Ивано-Франковской области мужчина сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места аварии, пострадавшая девочка скончалась в больнице.