В Киеве задержали рэкетира за вымогательство у бизнесмена миллиона долларов для группировки, которую возглавляет «вор в законе» из Чечни

В Киеве задержали гражданина Грузии, который требовал от предпринимателя 1 миллион долларов несуществующего долга. Деньги предназначались для группировки, которую возглавляет «вора в законе».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Киеве.

Следователи Печерского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры задокументировали факт вымогательства от предпринимателя несуществующего долга, связанного с причинением тяжких телесных повреждений. В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками, находясь на территории Украины, требовал от предпринимателя 1 миллион долларов США как уплату несуществующего долга.

Чтобы заставить потерпевшего предоставить указанную сумму, дельцы долгое время оказывали на предпринимателя психологическое давление - угрожали избиением ему и членам его семьи. Далее для реализации преступного умысла фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов Киева, где потребовал немедленно передать деньги, при этом применил физическое насилие.

Во время совершения противоправных действий злоумышленники ссылались на необходимость уплаты указанных средств в пользу преступного сообщества, которое якобы возглавлял один из «воров в законе».

Правоохранители задержали злоумышленника сразу после того, как потерпевший передал последнему часть денег в размере 70 тысяч долларов США. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 40-летний гражданин Грузии. В настоящее время усилия полицейских направлены на розыск и задержание подельников фигуранта.

В СБУ также уточнили, что злоумышленников координировал так называемый «вор в законе» из Чеченской Республики РФ и занималась группировка рэкетом крупных бизнесменов. По предварительным данным, в группировку входили в основном иностранцы, включая граждан РФ, уроженцев стран Ближнего Востока, а также этнические украинцы.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо причиненное организованной группой, либо сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения. По согласованию с окружной прокуратурой, задержанному объявлено о подозрении в совершении этого преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как в Мариуполе разоблачили ОПГ, которое похищало людей и заставляло заниматься наркоторговлей – координировал его «вор в законе» с Ближнего Востока.