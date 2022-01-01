В Николаеве патрульные задержали двух «закладчиков»

В Николаеве сотрудники патрульной полиции задержали двух вероятных «закладчиков» наркотиков.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

22 января, около 16:00, один из экипажей роты ТОР, во время патрулирования Ингульского района города, заметил мужчину, который, увидев полицейский автомобиль, резко изменил направление движения и ускорил шествие. Такое поведение показалось правоохранителям подозрительным, поэтому патрульные решают проверить гражданина. И как выяснилось впоследствии – не зря. Во время поверхностной проверки у мужчины было обнаружено 30 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.

Второй случай произошел 23 января, примерно в 12:00. На служебный планшет инспекторам роты ТОР поступило сообщение, в котором указывалось, что на улице Космонавтов неизвестный мужчина, вероятно, ищет или раскладывает закладки. Патрульные немедленно отправились по указанному адресу для проверки информации. Прибыв на место происшествия, ТОРовцы почти сразу обнаружили гражданина по ориентировке. Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружены четыре свертки с порошкообразным веществом, вероятно наркотическим.

В обоих случаях правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, как в Киеве 18-летнюю уроженку Николаевщины задержали за наркоторговлю – у нее изъяли вещества на четверть миллиона гривен.