На Киевщине француз выгнал на мороз жену и четырехлетнего ребенка и угрожал полиции винтовкой – для его задержания ввели спецоперацию

В Киевской области вечером в воскресенье, 23 января, гражданин Франции выгнал жену из дома, закрылся с двухлетним ребенком, угрожал оружием.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.

Около 20:00 в селе Святопетровское Бучанского района 31-летний гражданин Франции поругался с женой, выставил женщину и 4-летнего ребенка на мороз, после чего закрылся в доме вместе с 2-летней дочерью. Женщина пыталась уладить конфликт, однако мужчина продолжал агрессивно выражаться ее сторону и не пускал в дом, поэтому женщина вызвала полицию.

На место происшествия прибыл наряд реагирования патрульной полиции Бучанского РУП. Правоохранители вместе с женщиной вошли во двор домовладения и постучались в дверь. Мужчина начал угрожать полицейским применением винтовки, после чего снова закрылся в доме.

Для задержания правонарушителя была введена специальная полицейская операция с участием бойцов спецподразделения КОРД. Ребёнка вернули матери, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств винтовку, 14 газовых баллонов к ней, а также 2 арбалета.

По факту домашнего насилия и угроз полицейским правоохранители открыли уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, как жительницу Тернополя осудили за домашнее насилие над мужем – она угрожала сломать ему ноги.