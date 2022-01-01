СБУ задержала директора по инвестициям «Николаевоблэнерго» за вымогательство 130 тысяч гривен

Сотрудники СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре.

Директора по инвестиционной политике и перспективному развитию «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого задерживали сотрудники Следственного управления ГУНП и УСБУ в Николаевской области.

Он подозревается в получении 130 тысяч гривен взятки за подключение одного из частных объектов к электросети. Сначала фигурантам передали первый транш в размере 65 тысяч гривен, а после второго - фигуранта задержали.

Задержали его «теневом» офисе при передаче денег от николаевского бизнесмена. Кроме того, были изъяты и другие деньги, которые могли быть получены преступным путем - информация о происхождении этих средств проверяется.

Также вместе с Преслицким задержан посредник, который помогал директору облэнерго в вымогательстве. Он является директором одной из частных фирм.

По местам жительства фигурантов продолжают проводить обыске.

Преслицкий пришел на «Николаевоблэнерго» в прошлом году, как и другие руководители из «Черкассыоблэнерго».

Напомним, как 8 декабря 2020 года сотрудники НАБУ задержали экс-работника «Николаевоблэнерго», который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия. Кроме того, после назначения он обещал ежемесячно платить часть «теневого» дохода – 200 тысяч долларов США. На следующий день ему вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Потом суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог в 2,8 миллиона гривен.

Позже стало известно, что речь идет о Дмитрии Бабиче. Он планировал в случае назначение на должность руководителя получать незаконную прибыль за счет «скрутки» счетчиков крупных предприятий, собирать дань за подключение юрлиц к сети, а также за счет кредита для предприятия от правительства Дании. Первую часть взятки в размере 50 тысяч долларов руководству ФГИ Бабич передавал через посредника, который является гражданином Грузии.