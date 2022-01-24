Террористы опять атаковали столицу Эмиратов, их ракеты успели перехватить

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что йеменские повстанцы-хуситы выпустили по Абу-Даби две баллистические ракеты, они были перехвачены.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на CNN.

«Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов. В результате атаки жертв нет, обломки уничтоженных ракет упали в разных районах эмирата Абу-Даби», - передает минобороны ОАЭ.

Из-за инцидента было задержано прибытие нескольких самолетов в международный аэропорт Абу-Даби.

Кроме того, войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда ранее йеменские повстанцы запустили по Абу-Даби две баллистические ракеты. Площадку на севере Йемена атаковал истребитель F-16.

Напомним, неделю назад три человека погибли и шестеро получили ранения в результате удара йеменских повстанцев по объектам в ОАЭ. Во время нападения на Абу-Даби повстанцы применяли не только беспилотники, но также баллистические и крылатые ракеты.