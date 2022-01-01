В ГБР заявили, что подозреваемый в госизмене Порошенко так и не сдал заграничный паспорт по решению суда

В Государственном бюро расследований заявили, что подозреваемый в государственной измене нардеп Петр Порошенко так и не сдал свой заграничный паспорт.

Об этом говорится в заявлении ГБР.

Как известно, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

«При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил», – говорится в сообщении.

Отметим, что накануне Порошенко возмутился, что его не пустили на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюссель 24 января.

Напомним, что 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину. В Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.

17 января Порошенко вернулся в Украину.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.