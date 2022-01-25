На Харьковщине полицейского задержали за вымогательство у подростка 500 долларов несуществующего долга

В городе Купянск полицейского задержали за вымогательство у 16-летнего парня несуществующего долга на сумму 500 долларов США.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Из-за опасений 16-летний потерпевший обратился к правоохранителям относительно полицейского батальона конвойной службы ГУНП.

24 января 2022 года при передаче 500 долларов США полицейский задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Напомним, как в Днепре начальника управления по делам детей задержали за вымогательство у двух подростков тысячи долларов взятки.