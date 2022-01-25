Бывшего заместителя мэра Полтавы признали виновным в попытке подкупить судью в пользу своего шефа – он отделался условным сроком

Кадры из скрытой съемки Трихны и Мамамя во время общения с судьей Харьковский апелляционный суд признал бывшего заместителя городского головы Полтавы Дмитрия Трихну виновным в попытке подкупа судьи Ларисы Гольник за решение в пользу мэра Александра Мамая.

Об этом судья Лариса Гольник сообщила в Facebook.

«Решение оглашено. Суд признал Трихну виновным в предложении мне неправомерной выгоды, но не во вмешательстве в деятельность судьи. Приговорил к 4 годам лишения свободы. И освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года», – написала Гольник.

Инкриминируемые Трихне события происходили в декабре 2014 — январе 2015 года, сообщает «Судебный репортер». Изменения в статье 75 Уголовного кодекса, которыми запрещается назначать условное наказание за коррупционные преступления, вступили в силу только с 25 января 2015 года.

Что касается обвинений в вмешательстве в деятельность судьи с целью добиться неправосудного решения (часть 1 статьи 376 Уголовного кодекса), то оправдание Трихны в первой инстанции оставлено по-прежнему.

В 2014 году судья Гольник рассматривала административное дело по конфликту интересов у мэра Полтавы Александра Мамая. Тогдашний заместитель городского головы Трихна неоднократно встречался с судьей и звонил ей, упрашивая встретиться с Мамаем и принять в его деле нужное решение. Предлагалось, чтобы судья закрыть дело по срокам без признания вины или же взяла самоотвод.

Ранее судья Гольник обращалась к городским властям с просьбой отремонтировать многоэтажку, где находится ее квартира, но в бюджете города не было достаточно средств. Поэтому это якобы могло быть причиной предвзятости Гольник к Мамаю. Адвокат мэра заявлял судье отвод около 10 раз и каждый раз по разным причинам.

Трихна будто бы предлагал судье моральное возмещение за решение. Во время одной из встреч «на клочке бумаги отобразил размер неправомерной выгоды на сумму 104 тысячи гривен». На следующий день он уточнил, что сумма будет в долларах и показал жестом руки цифру «5».

На одну из встреч Трихна привел Мамая. После разговора наедине с судьей Гольник мэр позвонил по телефону начальнику СБУ и сообщил о провокации и в тот же день написал заявления в СБУ и прокуратуру. После этого передачу средств так и не зафиксировали. Встреч больше не было, а мэр Мамай вышел на пресс-конференцию и заявил, что это судья Гольник требовала у него пять тысяч долларов. Административное дело Мамая передали другому судье, закрывшему его по срокам давности.

В 2018 году Киевский райсуд Полтавы оправдал Трихну. Результаты негласных следственных (розыскных) действий, а именно записи общения Гольник с Трихной, сочли недопустимыми доказательствами. Оказалось, что фиксирование разговоров велось в одном уголовном производстве, а подозрение Трихне сообщили в рамках другого дела.

Из ответа главы Апелляционного суда Полтавской области усматривалось, что в конкретный период времени в уголовном производстве, по которому объявлено подозрение Трихне, разрешение на НСРД не предоставлялось.

Другие доказательства якобы только подтверждали посещение Трихной здания Жовтневого райсуда Полтавы, где работала Гольник, и телефонные соединения между ними.

Показания самой судьи Гольник и ее поведение первая инстанция назвала сомнительными. Суд подверг критике Гольник за то, что она «согласилась на роль агента-обличителя» и имела неоднократные встречи с заместителем мэра и лично Мамаем, обсуждая ход судебного процесса и возможные решения по делу, «допускала уединение и высказывания, которые могли восприниматься собеседниками неоднозначно».

«По убеждению суда, судья в данном случае, даже с целью выявления правонарушителей… не должен участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и осуществлять внепроцессуальные взаимоотношения с лицами, являющимися участниками дела, находящегося в его производстве», — говорилось в приговоре суда. Судье в случае вмешательства в ее работу советовали обращаться в Высший совет правосудия и Генеральную прокурору.

Напомним, что в 2017 году в Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.