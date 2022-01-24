В Первомайске осудили угонщиков, которые сожгли автомобиль

В Первомайске 21 января суд приговорил к тюремным срокам двоих обвиняемых в угоне автомобиля «Таврия».

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Ранее судимых жителей Первомайска приговорили соответственно к 5 и 6,5 годам лишения свободы.

«В августе 2021 года 30-летний и 32-летний мужчины на одной из улиц Первомайска проникли в чужой автомобиль ЗАЗ-1102 и с помощью ключей, оставленных в замке зажигания, завели двигатель и уехали», - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили «Таврию», чтобы просто покататься, а потом оставили в поле и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления. Приговор еще не вступил в законную силу, продолжается срок на апелляционное обжалование.