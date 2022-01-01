В жилище задержанного на взятке топ-менеджера «Николаевоблэнерго» нашли 100 тысяч долларов

Во время обыска в жилище задержанного сотрудника «Николаевоблэнерго» нашли 100 тысяч долларов, законность происхождения которых проверяется.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и полиция 24 января задержали директора по инвестиционной политике и перспективному развитию «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого. Он и посредник подозреваются в том, что вымогали у бизнесмена 115 тысяч гривен за подключение коммерческого объекта к сетям.

В прокуратуре, СБУ и полиции уточнили, что сумма взятки составила 115 тысяч гривен, а не 130 тысяч гривен, как сообщалось ранее.

В управлении СБУ в Николаевской области сообщили, что расследование ведут при содействии руководства «Николаевоблэнерго».

При этом упомянули, что фигуранты наладили преступный механизм по незаконному получению денег от представителей коммерческих структур. Это значит, что упомянутая взятка могла быть не единственной.

«За деньги должностное лицо «гарантировало» беспрепятственное согласование проектной документации по подключению коммерческого объекта к Объединенной электросети. К незаконной деятельности он привлек представителя аффилированной фирмы как посредника», - сообщили в СБУ.

Расследуется уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование ведут следователи Николаевского райуправления полиции, оперативное сопровождение провело управление СБУ в Николаевской области.