Заму Кличко вручили подозрение за отмену РНБО права пользования участком в Киеве – насчитали ущерб на ₴48 миллионов

Одному из заместителей главы Киевской городской государственной администрации 25 января вручили подозрение по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что на основании решения Киевского городского совета Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины был предоставлен в постоянное пользование земельный участок на улице Щусева для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и социальной объектами социально -бытовой инфраструктуры.

В то же время, в 2019 году на основании акта обследования должностными лицами КГГА подготовлен проект распоряжения о прекращении Аппарата СНБО Украины права постоянного пользования участком «в связи с тем, что земельный участок по целевому назначению не используется». Какие-либо пояснения или документы от представителей Аппарата СНБО Украины при этом не получались.

При согласовании проекта распоряжения юридическое управление аппарата КГГА установило его несоответствие законам Украины. Тем не менее, один из заместителей главы КГГА незаконно его подписал.

«Как следствие, указанными противоправными действиями государственному органу нанесен ущерб на сумму почти 48 млн. гривен, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы. Кроме того, противоправность вышеупомянутого распоряжения, подписанного подозреваемым, установлена ​​судебными решениями административных судов первой и апелляционной инстанций», – отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, которому вручили подозрение, заявил, что земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности.

«Единственное что – на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро «Сырец». На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и своими глазами убедиться», – заявил он, назвав уголовное преследование таким, которое преследует «политические мотивы».

Напомним, как НАБУ по требованию суда открывало уголовное производство против Кличко – его подозревали в хищениях.