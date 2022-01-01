На Николаевщине мужчину держали в тюрьме после отбывания срока наказания – на сотрудников колонии открыли уголовное дело

В государственном учреждении «Арбузинская исправительная колония (№ 83)» выявили факт удержания мужчины сверх срока отбывания наказания.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

«Срок назначенного судом наказания одному из осужденных, отбывавшего наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, истек еще 4 декабря 2021 года, однако его продолжали безосновательно содержать в учреждении исполнения наказаний. Только на выполнение требований указания окружной прокуратуры 20.01.2022 осужденный был освобожден из учреждения исполнения наказаний», – говорится в сообщении.

Вознесенской окружной прокуратурой по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения по части 1 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на Николаевщине задержали начальника отдела Арбузинской колонии за вымогательство денег у заключенного.