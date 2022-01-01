Суд дал условный срок водителю Lexus за совершение ДТП, в котором погибли двое руководителей полиции Николаевщины

Фото с места ДТП Суд назначил три года испытательного срока для водителя Lexus, который совершил ДТП, ставшее причиной смерти двух руководителей Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, 8 октября 2019 года около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник Lexus GX 460 и легковой автомобиль Toyota Camry. Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Иличко. Водителя Lexus с места происшествия госпитализировали.

Установлено, что водитель Lexus GX 460 грубо нарушил правила дорожного движения, не следил за обстановкой и выехал на встречную полосу, где в то время двигалась Toyota Camry с полицейскими.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и сказал, что сожалеет о случившемся. Он заявил, что в то утро было очень солнечно, и во время движения ему слепило глаза, а дорога была с выбоинами. По его словам, момент ДТП не отобразился в его памяти. После столкновения его госпитализировали, он лечился около месяца, поскольку получил тяжелые травмы. Также он отметил, что полностью возместил потерпевшей стороне материальный и моральный вред (по 70 тысяч долларов США), извинился перед ними.

Суд при выборе наказания учел положительную характеристику обвиняемого, что он является уже пенсионером, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, возместил ущерб, также получил серьезные проблемы со здоровьем в результате ДТП.

В итоге судья Жовтневого райсуда Сергей Глубоченко признал Александра Котина виновным в совершении преступления по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили пять лет лишения свободы, но одновременно освободили от тюрьмы с испытательным сроком на три года.

Напомним, как в Одесской области перевернулся полицейский автомобиль – погибли трое оперативников уголовного розыска.