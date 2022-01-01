В Украине приговорили к шести годам тюрьмы гражданина Бразилии, который пытался в желудке провезти килограмм кокаина

Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал виновным гражданина Бразилии в ввозе контрабандным путем в Украину около одного килограмма кокаина в своем желудке и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Иностранца задержали в пункте пропуска «Борисполь» в июле 2021 года.

После компьютерной томографии брюшной полости 90 капсул с опасным наркотиком из кишечника иностранца изымали медикаментозным путем.

По его словам, в Бразилии якобы угрожали его семье, поэтому он согласился на выполнение роли так называемого «мула» – лица, перевозящего в своем желудке за границу наркотические средства или психотропные вещества. Кроме того, ему пообещали денежное вознаграждение.

Напомним, как прокурор, которая закрыла дело о контрабанде кокаина на 1,5 миллиарда гривен, отделалась выговором.