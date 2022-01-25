В Киеве сожгли автомобиль противников застройки экопарка «Осокорки»

В Киеве ночью 24 января сожгли машину движения «Гонор». В организации считают, что причиной поджога стало их противодействие застройке экопарка «Осокорки».

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

«Мы убеждены, что это сделано руками Билецкого по заказу Влады Молчановой за то, что мы защищаем громаду экопарка «Осокорки» и не даем застроить зеленую зону», - заявили в движении.

Как отмечает «Зеркало недели», недостроенные жилые комплексы на месте зеленой зоны на Осокорках оставил после себя банк «Аркада», обанкротившийся осенью 2020 года. Достроить ЖК должна компания «Столица» Влады Молчановой – новый план застройки предполагает возведение 25 высоток по 27 этажей.

«Главный спонсор «Батьківщины» работает в тандеме с главой экологической комиссии Киеврады Денисом Москалем, который и собирал подписи под застройку экопарка. Несмотря на то, что юристам Киевского городского совета удалось в суде добиться сохранения границ экопарка, городской голова Киева Виталий Кличко заверил застройщика, что «произошла ошибка» и апелляция будет проиграна. Чтобы распределить ответственность, под готовым проектом решения подписались депутаты от «Батьківщины», ОПЗЖ, УДАРа и «Европейской солидарности», - отмечает издание.

Напомним, ранее в Одессе произошел конфликт между охраной стройки компании «Будова», местными жителями и праворадикалами из «Национального корпуса».