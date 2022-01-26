В госсобственность Украины передали 3 тысячи тонн взрывчатки, которые фирма ранее купила за 15 тысяч гривен

Суд передал в государственную собственность, Национальному агентству АРМА более 3 тысяч тонн пороховых зарядов стоимостью около 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Летом 2021 года Офис Генерального прокурора начал расследование по факту незаконного обращения со взрывчатыми веществами. В 2010 году одно из частных предприятий из Запорожской области, не имея разрешения, за 15 тысяч гривен приобрело взрывчатку у предприятия, которое имело право ее утилизировать.

«Эти взрывчатые вещества – пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня. Их рыночная стоимость, по предварительной оценке, составляет более 5 миллиардов гривен», - отметили в прокуратуре.

В течение всего этого времени взрывчатка бесплатно хранилась на 6 тысячах кв.м территории одного из военных арсеналов (судя по сообщению, в Кировоградской области). Это препятствовало использованию занятых мощностей для нужд Вооруженных Сил Украины и привело к значительным расходам оборонного ведомства.

Напомним, ранее Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов были взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») были уничтожены.