В Киеве автомобиль со скандальной блогершей сбил человека на моноколесе

В Киеве автомобиль, в котором были блогерша и её парень, сбил человека, ехавшего на моноколесе.

Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Сама блогерша заявляла, что они помогли пострадавшему, компенсировали материальный и моральный ущерб и вопрос, по ее мнению, закрыт.

«Как часто бывает, она соврала. Никакой помощи пострадавшему не было. Ему просто повезло, что он остался в живых. Сам пострадавший не обращался в полицию, но полиция после обнародования видео ДТП его искала. Ко мне обратился известный борец с «лосями» Константин Андриюк (журналист и блогер) и предоставил контакты пострадавшего Андрея. Я связался с ним и сконтактировал его с полицией», - говорит Геращенко.

Он отметил, что водитель будет отвечать и за совершение ДТП и за оставление места аварии. При этом блогерша своим видео «задокументировала и выложила в соцсети факты правонарушения».

«К сожалению, сама блогерша не понесет ответственности, и мы не сможем уже установить, был ли водитель под действием алкоголя или наркотиков во время ДТП», - сообщил Геращенко.

«Новое время» сообщает, что пассажиркой была Instagram-блогерша Тишина, ранее уже попадавшая в ряд скандалов. В 2021 году она вместе с друзьями устроила погром на съемной квартире и оскорбляла полицейских, прибывших на вызов. Кроме этого, девушка известна стримом попытки суицида, предотвращенной полицией, а также стрельбой из пистолета на одной из киевских улиц ради видео-контента.

Напомним, что ранее полиция задержала блогера, который плюнул в лицо харьковскому патрульному.