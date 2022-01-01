Полиция задержала мужчину, который угрожал убийством певице Злате Огневич

Полиция установила личность и задержала мужчину, который на протяжении трех лет преследовал Злату Огневич и ее семью, а также угрожал певице физической расправой.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на полицию Киева.

Ранее Огневич сообщила, что преследователя зовут Вадим Лебедь. Он угрожал «завалить» Злату Огневич или ее папу, «если еще раз увидит ее по телевизору». Преследователь заявил, что ему плевать на полицию и Виталия Кличко. Главной целью подобных нападок, как заявил мужчина, является желание «пообщаться с папой певицы» и он «добьется своей цели любой ценой». Против мужчины открыли уголовное производство об угрозе убийством.