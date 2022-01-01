Полиция задержала мужчину, который угрожал убийством певице Злате Огневич

Полиция установила личность и задержала мужчину, который на протяжении трех лет преследовал Злату Огневич и ее семью, а также угрожал певице физической расправой.
Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на полицию Киева.
Ранее Огневич сообщила, что преследователя зовут Вадим Лебедь. Он угрожал «завалить» Злату Огневич или ее папу, «если еще раз увидит ее по телевизору». Преследователь заявил, что ему плевать на полицию и Виталия Кличко. Главной целью подобных нападок, как заявил мужчина, является желание «пообщаться с папой певицы» и он «добьется своей цели любой ценой». Против мужчины открыли уголовное производство об угрозе убийством.
- Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства, - рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.