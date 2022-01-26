ГБР повторно вызывает Порошенко на допрос и просит перестать манипулировать на деле о госизмне

ГБР призывает пятого Президента Украины, ныне народного депутата Украины Петра Порошенко, прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения. Его также снова вызывают на допрос.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователь ГБР ожидает Петра Порошенко на 11:00 31 января.

В ведомстве напомнили, что суд избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу; прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы.

В то же время, подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января, уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда.

Кроме того, на 16:00 в этот же день Петр Порошенко был вызван к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого.

Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, которое будто бы в ГБР их никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.