Во время конфликта с активистами «SaveФОП» возле Рады пострадали 18 полицейских и 3 гражданских – митингующие снова собираются в центре Киева

Полиция проводит следственные действия в рамках трех уголовных производств из-за стычек возле Верховной Рады Украины 25 января. Тогда пострадали 18 сотрудников полиции и трое гражданских.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Как известно, 25 января участники акции «SaveФОП» под Верховной Радой попытались пройти в здание парламента, но их не пустила полиция.
Участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать границу полицейских и попасть на территорию ВРУ. При этом они устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы. На требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировали.
Чтобы прекратить правонарушения, правоохранители оттеснили участников акции и наиболее активных доставили в управление полиции.
В результате столкновения 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.
Также из службы 103 поступило три сообщения об обращении с телесными повреждениями троих участников акции. По информации врачей, у одной женщины, находившейся в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.
Кроме того, на странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции.
После стычки в Печерское управление полиции доставили 63 активных участника стычки возле ВРУ. Правоохранители установили их анкетные данные, а затем выяснили, что 38 из них являются физическими лицами-предпринимателями, еще пятеро были ФЛПами, однако прекратили деятельность, другие лица не являются предпринимателями. После проведения первоочередных следственных мероприятий действиям этих лиц будет предоставлена правовая квалификация.
По фактам происшествий возле Верховной Рады Украины следователи начали уголовные производства по части 4 статьи 296 («Хулиганство») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, вечером в полицию поступило сообщение о том, что на территории Мариинского парка участники акции оцепили съемочную группу центрального телеканала, толкали журналистку, вырывали микрофон и препятствовали проведению прямого эфира. По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 171 («Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста») Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что в среду, 26 февраля, правительственный квартал снова оказался заблокированным из-за акции представителей «SaveФОП». На месте для обеспечения правопорядка снова стянули значительное количество силовиков.
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