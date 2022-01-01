Во время конфликта с активистами «SaveФОП» возле Рады пострадали 18 полицейских и 3 гражданских – митингующие снова собираются в центре Киева

Полиция проводит следственные действия в рамках трех уголовных производств из-за стычек возле Верховной Рады Украины 25 января. Тогда пострадали 18 сотрудников полиции и трое гражданских.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как известно, 25 января участники акции «SaveФОП» под Верховной Радой попытались пройти в здание парламента, но их не пустила полиция.

Участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать границу полицейских и попасть на территорию ВРУ. При этом они устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы. На требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировали.

Чтобы прекратить правонарушения, правоохранители оттеснили участников акции и наиболее активных доставили в управление полиции.

В результате столкновения 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Также из службы 103 поступило три сообщения об обращении с телесными повреждениями троих участников акции. По информации врачей, у одной женщины, находившейся в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

Кроме того, на странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции.

После стычки в Печерское управление полиции доставили 63 активных участника стычки возле ВРУ. Правоохранители установили их анкетные данные, а затем выяснили, что 38 из них являются физическими лицами-предпринимателями, еще пятеро были ФЛПами, однако прекратили деятельность, другие лица не являются предпринимателями. После проведения первоочередных следственных мероприятий действиям этих лиц будет предоставлена ​​правовая квалификация.

По фактам происшествий возле Верховной Рады Украины следователи начали уголовные производства по части 4 статьи 296 («Хулиганство») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, вечером в полицию поступило сообщение о том, что на территории Мариинского парка участники акции оцепили съемочную группу центрального телеканала, толкали журналистку, вырывали микрофон и препятствовали проведению прямого эфира. По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 171 («Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста») Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в среду, 26 февраля, правительственный квартал снова оказался заблокированным из-за акции представителей «SaveФОП». На месте для обеспечения правопорядка снова стянули значительное количество силовиков.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности кассовые аппараты или их программные аналоги. Ранее николаевские налоговики рассказали о кассовых аппаратах для ФОПов и объяснили, что это нововведение удобно и упрощает работу.