В Николаеве четырех человек отдали под суд за организацию покерного клуба

В Николаеве будут судить организованную группу за незаконное проведение азартных игр.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что противоправной деятельностью занималась организованная группа в составе четырех человек в возрасте от 20 до 30 лет.

Игорное заведение дельца обустроили в жилом помещении в Заводском районе Николаева. Клиентов в клуб тщательно подбирали и приглашали к игре только по предварительной записи.

В период с мая по сентябрь 2021 года указанные лица систематически организовывали и проводили азартную карточную игру «Покер» без соответствующей лицензии, незаконно получив денежные средства в сумме более 100 тысяч гривен, которые распределили между собой.

По местам проживания фигурантов и в помещении игорного зала проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты покерный стол, игральные карты и фишки, другие атрибуты, необходимые для проведения азартных игр, денежные средства.

По ходатайству прокурора следственным судьей на изъятое имущество наложен арест.

Обвинительный акт в отношении организованной группы направили в суд по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр без соответствующей лицензии (по части 3 статьи 28, части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, как в 2020 году в Киеве отменили проведение одной из крупнейших в Украине покерных серий – организаторы опасались «маски-шоу».