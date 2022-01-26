В 2021 году НАПК нашло в декларациях недостоверные сведения на ₴1,2 миллиарда

В 2021 году НАПК завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.
Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц выявлены признаки представления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 миллиона гривен (по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины).
Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:
– народный депутат Украины Виктор Медведчук – выявлены недостоверные сведения свыше 73 миллиона гривен;
– депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе – недостоверные сведения 69,9 миллиона гривен;
– заместитель начальника отдела ГФС Украины Герман Андес – недостоверные сведения 64,6 миллиона гривен;
– присяжный Хмельницкого горрайонного суда Сергей Хома– недостоверные сведения 57,6 миллиона гривен;
– депутат Одесского областного совета Иван Фурсин – недостоверные сведения 45 миллионов гривен.
Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 миллиона гривен.
Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов: бывший заместитель Государственного бюро расследований, народный депутат Украины, полицейский, двое госслужащих категории «Б», шестеро депутатов местных советов.
В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.
Признаки административного правонарушения (по части 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тысяч до 1,1 миллиона гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:
– судья КСУ судья Верховного Суда;
– два министра и семь заместителей министров;
– 16 народных депутатов Украины;
– пятеро заместителей глав областных государственных администраций;
– 48 депутатов местных советов.
В то же время в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.
Напомним, как НАПК нашло ряд нарушений в декларациях судей Конституционного Суда – у двоих выявили признаки уголовного преступления. Также после проверки деклараиций Венедиктова открыла уголовные производства по трем нардепам от «Слуги Народа» и «Европейской Солидарности».