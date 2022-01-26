В 2021 году НАПК нашло в декларациях недостоверные сведения на ₴1,2 миллиарда

В 2021 году НАПК завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц выявлены признаки представления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 миллиона гривен (по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:

– народный депутат Украины Виктор Медведчук – выявлены недостоверные сведения свыше 73 миллиона гривен; – депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе – недостоверные сведения 69,9 миллиона гривен; – заместитель начальника отдела ГФС Украины Герман Андес – недостоверные сведения 64,6 миллиона гривен; – присяжный Хмельницкого горрайонного суда Сергей Хома– недостоверные сведения 57,6 миллиона гривен; – депутат Одесского областного совета Иван Фурсин – недостоверные сведения 45 миллионов гривен.

Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 миллиона гривен.

Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов: бывший заместитель Государственного бюро расследований, народный депутат Украины, полицейский, двое госслужащих категории «Б», шестеро депутатов местных советов.

В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.

Признаки административного правонарушения (по части 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тысяч до 1,1 миллиона гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:

– судья КСУ судья Верховного Суда; – два министра и семь заместителей министров; – 16 народных депутатов Украины; – пятеро заместителей глав областных государственных администраций; – 48 депутатов местных советов.

В то же время в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.

Напомним, как НАПК нашло ряд нарушений в декларациях судей Конституционного Суда – у двоих выявили признаки уголовного преступления. Также после проверки деклараиций Венедиктова открыла уголовные производства по трем нардепам от «Слуги Народа» и «Европейской Солидарности».