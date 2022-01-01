В Николаеве со здания «могилянки» украли детали от кондиционеров – подозреваемые попали на камеры наблюдения

В Николаеве в ночь на 24 января в ЧНУ имени Петра Могилы были срезаны медные трубки с трех наружных блоков кондиционеров, расположенных на главном корпусе университета.

Об этом сообщили в пресс-центре ЧНУ.

Данный инцидент был зафиксирован камерами внешнего наблюдения. В университете просят неравнодушных жителей города помочь в опознании преступников.

Видео 1

Видео 2

Накануне кражи, в ночь на 22 января, возле главного корпуса университета было замечено двое подозрительных мужчин, которые судя по видео с камер наблюдения, присматривались к месту расположения внешних блоков кондиционеров.

Ранее, 16 ноября 2021 года, ЧНУ имени Петра Могилы обращался в полицию с заявлением о краже деталей кондиционера. Полиция открыла уголовное производство, следствие по данному инциденту продолжается.

Напомним, что ранее в Николаеве предлагали награду за информацию о ворах, которые портят кондиционеры.