На Полтавщине девушка обокрала 12 парней, с которыми знакомилась в клубах – на некоторых она оформила кредит

В Полтавской области полиция задержала 20-летнюю жительницу Херсонщины, которая подозревается в 12 кражах.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Со своими жертвами девушка знакомилась в развлекательных заведениях. Среди пострадавших жители Кременчуга и Горишних Плавней.

«Кроме похищения имущества и ценностей, девушка также оформила несколько кредитов в различных финансовых учреждениях. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения», - сообщили в полиции.

Полиция проверяет фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям в Кременчугском районе.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала группировку «клофелинщиков».