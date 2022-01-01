На Полтавщине девушка обокрала 12 парней, с которыми знакомилась в клубах – на некоторых она оформила кредит

В Полтавской области полиция задержала 20-летнюю жительницу Херсонщины, которая подозревается в 12 кражах.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Со своими жертвами девушка знакомилась в развлекательных заведениях. Среди пострадавших жители Кременчуга и Горишних Плавней.
«Кроме похищения имущества и ценностей, девушка также оформила несколько кредитов в различных финансовых учреждениях. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения», - сообщили в полиции.
Полиция проверяет фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям в Кременчугском районе.
Напомним, ранее в Киеве полиция задержала группировку «клофелинщиков».