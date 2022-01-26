В Вознесенске девочка боялась возвращаться домой из-за отца-тирана – ему на 10 суток запретили приближаться к месту жительства ребенка

В Вознесенске ювенальные полицейские привлекли к админответственности местного жителя за совершение домашнего насилия в отношении его малолетней дочери. Ему запрещено приближаться к месту жительства в течение 10 суток, а с ребенком работают педагоги и психологи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О факте насилия в семье 13-летней девочки из Вознесенска полицейским стало известно, после того, как она не вернулась из школы домой. 20 января об исчезновении дочери в полицию сообщил ее отец.

На поиски девочки сразу был задействован личный состав управления. В течение трех часов полицейские обнаружили школьницу - она ​​была с одноклассником недалеко от своего места жительства.

В ходе общения с ювенальными полицейскими девочка свой поступок объяснила тем, что отец совершает домашнее насилие, поэтому у нее и нет желания возвращаться домой. Поэтому полицейские совместно со службой по делам детей Вознесенского городского совета и центром социальных служб безотлагательно посетили семью школьницы, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Информация о домашнем насилии нашла свое подтверждение.

В отношении семейного обидчика полицейские составили административный протокол по статье 173-2 КУоАП, за что ему грозит наказание от штрафа до административного ареста. Также вынесли срочное запретительное предписание сроком на 10 суток, чем запретили посещать место жительства.

Кроме этого, к административной ответственности может быть привлечена и мать ученицы за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка – это статья 184 КУоАП, наказываемая наложением штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Указанная семья будет находиться под пристальным вниманием полиции и социальных служб, школьных педагогов и психологов.

Также в полиции напомнили, что действует «горячая линия» для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на которую можно обратиться по телефону 15-47 и Национальная «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия – 800-500-005 или 116-123 (с мобильного). Для получения бесплатной правовой помощи, на которую имеют право все пострадавшие от домашнего насилия, звоните по телефону 0-800-213-103.

Напомним, как на Киевщине француз выгнал на мороз жену и четырехлетнего ребенка и угрожал полиции винтовкой – для его задержания ввели спецоперацию.