В Днепре таксист отбился от грабителя, который пытался его задушить

В Днепре полиция ищет пассажира, который напал на таксиста.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел около 1:15. Водитель такси подобрал пассажиров в районе бульвара Славы без использования приложения такси. Обоим пассажирам около 18 лет и они были в черных масках. Они сразу на карту водителя перевели 500 гривен за проезд.

Когда мужчина привез пассажиров по адресу на Байкальскую, один из них сразу же вышел и ушел, а второй накинул на шею водителя веревку и начал его душить. Потом достал предмет, похожий на пневматический пистолет и начал стрелять в мужчину, требуя отдать смартфон. Водитель попытался отбиться и пассажир сбежал. На место прибыли полиция и скорая. У водителя было несколько ран на шее и спине, но от госпитализации он отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве суд заново рассмотрит дело о нападении на таксиста из-за мягкого наказания для фигурантки.