В Киеве псевдоадвокат пообещал иностранцу решить проблемы с подозрением его товарища в убийстве и выманил ₴2 миллиона

В Киеве разоблачили псевдоадвоката, выманившего у иностранца два миллиона гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам досудебного расследования, иностранец разыскивал адвоката для предоставления правовой помощи товарищу, подозреваемому в умышленном убийстве и которому одним из районных судов Одесской области избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время встречи с иностранцем подозреваемый, представившись адвокатом, убедил последнего, что сможет обеспечить освобождение его товарища под залог, несмотря на то, что решением суда альтернативной меры пресечения не предполагалось.

Сначала подозреваемый пригласил и получил предоплату за свои будущие услуги в размере 500 долларов США. Во время второй встречи мужчина сообщил иностранцу, что стоимость его услуг составит 70 тысяч долларов США и за предоплату 30 тысяч долларов США он согласится выполнять взятые на себя обязательства.

Будучи введенным в заблуждение, потерпевший передал подозреваемому более двух миллионов гривен, а именно 56 тысячи долларов США и 667 тысяч гривен.

Чтобы убедить иностранца в выполнении договоренностей псевдоадвокат, пользуясь юридической неосведомленностью последнего, присылал фотографии копий документов, якобы касавшихся уголовного производства.

В ходе проведения санкционированных обысков у злоумышленника изъяли множество документов с признаками подделки, а также компьютерную технику, с помощью которой они изготавливались, поддельные штампы и печати органов судебной системы, исполнительной власти и частной сферы деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились прокурорами совместно с Голосеевским УП ГУ НП в Киеве при оперативном сопровождении УСР в Киеве ДСР НП Украины.

Напомним, как в Киеве задержали адвоката за вымогательство у семейной пары 400 тысяч долларов за решение созданных им проблем.