В Николаеве неизвестные спилили сосны в парке в Корабельном районе

В Николаеве неизвестные спилили около десятка сосен в парке на улице Новостройная.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

Парк находится возле яхт-клуба в Корабельном районе. Деревья спилили недалеко от пляжа. О санитарной вырубке вряд ли можно говорить. Сосны в основном, за исключением одного-двух деревьев, были здоровыми.

Пока что неизвестно, чем была мотивирована вырубка – спилом на дрова или попыткой расчистить территорию. Местные жители надеются, что полиция займется расследованием случившегося.

Напомним, ранее николаевец пожаловался на вырубку Галициновского леса.