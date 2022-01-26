В Одесской области задержали начальника медчасти, который пытался подкупить контрразведчика СБУ

В Одесской области задержали начальника медицинской части одной из воинских частей ВСУ, который пытался дать 400 долларов США взятки за непривлечение к административной ответственности.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Подозреваемого собирались привлечь к административной ответственности за нарушения в сфере охраны государственной тайны. Он дал сотруднику Департамента военной контрразведки СБУ неправомерную выгоду в сумме 400 долларов США.

«Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения», - отмечено в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи ГБР при оперативном сопровождении 7-го Управления Департамента военной контрразведки СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала директора по инвестициям «Николаевоблэнерго» за вымогательство 130 тысяч гривен.