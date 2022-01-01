В Николаеве BMW зацепил девушку на переходе и вылетел на тротуар

В Николаеве в четверг, 26 января, автомобиль BMW едва не сбил пешехода в районе остановки 10-я Слободская на проспекте Центральном.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, девушка-пешеход серьезно не пострадала. Водитель успел повернуть в сторону тротуара. Автомобиль проехал мимо остановки, и водитель успел затормозить у самой стены дома.

Водитель утверждает, что ему повезло, что пешеход в определенный момент сделала шаг в сторону и избежала столкновения. По словам парня, который управлял BMW, он ехал на невысокой скорости.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что автомобиль зацепил девушку, которая получила ушибы. Ей на месте оказали помощь медики. По данным патрульных, водитель BMW трезв. Сейчас на месте ДТП работают следователи полиции, которые уточняют детали случившегося.

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